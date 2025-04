UF Angers – Charnay : le quart de finale des surprises pour une place historique

UF Angers – Charnay, acte I : les playoffs de La Boulangère Wonderligue débutent ce jeudi avec une opposition entre deux des plus belles surprises de la saison. Si Charnay a terminé troisième et a dominé les Angevines à deux reprises cette année, l’UFAB croit dur comme fer à un premier exploit en playoffs, devant son public.

Deux mini-budgets, une grande ambition

Entre Charnay et Angers, l’affiche a des allures de défi pour la logique budgétaire. L’UFAB, avec ses moyens limités, a pourtant bouclé sa meilleure saison depuis sa montée en LFB en 2021. Sixièmes de la phase régulière, les joueuses d’Aurélie Bonnan ont validé leur ticket pour les playoffs avec plus d’un mois d’avance… et justement à Charnay.

Malgré deux défaites nettes face aux Bourguignonnes (64-73 puis 90-70), les Angevines veulent croire à leur heure. « La saison est incroyable, quoi qu’il se passe. Mais aujourd’hui, on a envie de plus », affirme Aurélie Bonnan dans Ouest-France. À l’issue d’une saison où tout semblait à reconstruire, l’UFAB a surpris tout le monde, y compris elle-même. L’intérieur Joy Adams, arrivée en urgence, a porté un collectif qui ne veut pas s’arrêter là.

Une revanche dans l’air

Du côté de Charnay, la confiance est aussi de mise. L’équipe de Stéphane Leite, troisième du classement, a réalisé une phase régulière exemplaire, manquant de peu le dernier carré la saison passée. « Angers est une équipe bien construite », reconnaît le coach dans Le Courrier de l’Ouest, « mais on va là-bas sans pression. »

En face, la meneuse espagnole Laura Mendez parle d’un « meilleur ennemi » cette saison. L’objectif est clair : « Bien défendre, mettre du rythme en attaque, ne pas se laisser marcher dessus », résume Axelle Merceron, seule joueuse présente depuis la montée en LFB. Pour l’UFAB, qui reste sur trois éliminations dès les quarts (à chaque fois contre Villeneuve-d’Ascq), il est temps de franchir un cap historique.

𝑪𝑯𝑶𝑪 𝑰𝑵𝑬́𝑫𝑰𝑻 𝑬𝑵 𝑷𝑳𝑨𝒀𝑶𝑭𝑭𝑺 💥 Auteures d’une saison historique, les joueuses de Charnay (3ème) affrontent une surprenante équipe d’Angers (6ème) en quarts de finale des playoffs de #LaBoulangereWonderligue 🏆@cbbs_basket ⚔️ @ufab49 Match 1️⃣ – Jeudi 17 avril… pic.twitter.com/ge425Wp0rQ — Sport en France (@sport_en_france) April 16, 2025

Un premier succès en playoffs en ligne de mire

Ce quart de finale se jouera sur le score cumulé des deux matchs. Après la manche aller ce jeudi à Jean-Bouin, les Angevines se rendront à Charnay mardi 22 avril. L’histoire est donc à écrire pour les deux clubs. Et pour Angers, cela pourrait être un moment charnière : « Passer un tour et aller en demi-finale serait assez exceptionnel », glisse le président Brito De Sousa.

L’UFAB veut s’offrir une première historique. Charnay entend confirmer sa régularité. Ce jeudi soir, c’est un choc aussi stratégique que symbolique qui ouvre les playoffs de La Boulangère Wonderligue.