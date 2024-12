Un 2e retour gâché pour Mathias Lessort chez le Partizan, Jaylen Hoard n’empêche pas la remontada de Barcelone

Si Mathias Lessort et Jaylen Hoard ont porté leur équipe respective, le Panathinaïkos et le Maccabi Tel-Aviv, ce jeudi 5 décembre, ils n’ont pas pu empêcher la défaite de leur formation face au Partizan Belgrade et au FC Barcelone.

Et décidément, Mathias Lessort a du mal à ressorti victorieux de la Stark Arena avec un autre maillot que celui du Partizan. Déjà battu la saison dernière pour son retour dans l’enceinte belgradroise (92-87), celui du Panathinaïkos, le Martiniquais a de nouveau dû s’avouer vainqueur dans son ancienne antre. Mais si les supporters du Partizan l’ont célébré comme il se doit avant la rencontre, c’est avec leurs protégés qu’ils ont pu fêter une 4e victoire de suite après la rencontre.

Malgré la meilleure évaluation de la partie pour Mathias Lessort (22 avec 13 points à 5/10 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives pour 1 ballon perdu, et 3 contres), le Panathinaïkos a connu sa 6e défaite de la saison en 14 matchs. Du côté du Partizan, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans), auteur de son meilleur de la saison en EuroLeague en début de semaine (15 points, 5 rebonds et 3 passes décisives contre Kaunas), a été sobre mais efficace en 13 minutes de jeu (7 points à 3/6 aux tirs, 1 passe décisive, 1 interception et 1 ballon perdu).

Music turned off to welcome Mathias Lessort 👏

The ex Partizan player will play his 2nd game against his former team in Belgrade since his departure 💯 pic.twitter.com/gAqKqMyq7m

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 5, 2024