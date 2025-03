Un 3e MVP de journée d’EuroLeague pour T.J. Shorts (Paris)

Depuis la mi-novembre 2024, T.J. Shorts n’avait plus connu les honneurs d’un MVP d’une journée d’EuroLeague. Mais après avoir acquis ceux de la 5e et 10e levée de la compétition européenne, le meneur du Paris Basketball a également été honoré à l’occasion de la 30e journée.

TJ Shorts was electric this week ⚡️

He is the MVP of Round 30 after pushing @ParisBasketball to an important home win! 💪

‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/int0Cgkl7B

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 22, 2025