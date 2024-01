Un effondrement dommageable pour Bourges chez le Besiktas Istanbul

Dans un format de 1/8e de finale aller-retour, Bourges avait fait une très grande partie du chemin de la qualification vers les quarts de finale en menant de 19 points dès la 15e minute (15-34) sur le parquet du Besiktas Istanbul. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Alors les joueuses d’Olivier Lafargue aborderont finalement la manche retour avec un débours de neuf unités, battues 74-83 en Turquie.

Un effondrement notamment dû à un effectif un peu trop léger, avec seulement trois rotations, plus la jeune Mathilde Selle sur le banc, après la grave blessure de Tima Pouye. Mais il ne s’agit pas de la seule raison. Après la pause, les Berruyères ont ouvert les vannes, concédant 51 points face à l’équipe stambouliote, menée par Jovana Nogic (29 points et 10 passes décisives) et Dana Evans (23 points). Très précieuse en première mi-temps, dominante face à la géante chinoise Yueri Li, Kayla Alexander a ensuite été gênée par les fautes et n’a pratiquement plus foulé le parquet par la suite. Sans elle, la machine Tango s’est grippée et s’est mis un caillou évitable dans la chaussure. Gênant sur la route de son troisième sacre en EuroCup après 2016 et 2022 ?