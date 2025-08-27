Un énorme Neemias Queta porte le Portugal vers un succès historique à l’EuroBasket

Pour son premier EuroBasket depuis 2011, le Portugal a réussi son entrée en lice pour cette édition 2025. Et contrairement à Vilnius, la sélection lusitanienne ne repartira pas fanny de victoires. Emmené par un énorme match de son joueur NBA, Neemias Queta, le Portugal a ainsi pris le meilleur sur la République tchèque (50-62) pour lancer le groupe A en Lettonie.

Queta dominates as Portugal 🇵🇹 secures their first #EuroBasket win since 2007! — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Neemias Queta taille patron

Aligné dès l’entame, Neemias Queta (2,13 m, 26 ans) a imposé sa loi dans la raquette. Ultra-dominant, le pivot des Boston Celtics a cumulé 26 points (11/15 aux tirs), 13 rebonds et 3 contres en 30 minutes d ejeu, sanctionnant systématiquement la défense tchèque. Ses séquences offensives et son impact défensif ont mis le Portugal sur orbite, confirmant son statut de joueur NBA.

À ses côtés, Travante Williams (1,97 m, 32 ans) a apporté toute son énergie et son expérience européenne. L’arrière-ailier a inscrit 18 points et pesé sur la rencontre dans les moments clés, notamment en deuxième mi-temps lorsque la République tchèque tentait de recoller.

Un contexte favorable

Sans Tomas Satoransky ni Jan Vesely, la République tchèque présentait un visage diminué. Malgré quelques initiatives individuelles, l’équipe n’a pas su rivaliser avec l’intensité portugaise. Les Ibériques ont dominé physiquement et collectivement pour décrocher une victoire méritée.

Dix-huit ans après leur dernier triomphe à l’EuroBasket, les Lusitaniens lancent leur compétition de la meilleure des manières, emmenés par un duo Queta-Williams qui pourrait encore leur offrir d’autres succès dans ce championnat d’Europe.