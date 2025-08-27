Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Un énorme Neemias Queta porte le Portugal vers un succès historique à l’EuroBasket

EuroBasket - Le Portugal s’est imposé face à la République tchèque (50-62) pour signer sa première victoire dans un EuroBasket depuis 2007, grâce à un Neemias Queta monumental et un Travante Williams décisif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un énorme Neemias Queta porte le Portugal vers un succès historique à l’EuroBasket

Travante Williams – Neemias Queta : le duo de choc du Portugal pour l’EuroBasket !

Crédit photo : FIBA

Pour son premier EuroBasket depuis 2011, le Portugal a réussi son entrée en lice pour cette édition 2025. Et contrairement à Vilnius, la sélection lusitanienne ne repartira pas fanny de victoires. Emmené par un énorme match de son joueur NBA, Neemias Queta, le Portugal a ainsi pris le meilleur sur la République tchèque (50-62) pour lancer le groupe A en Lettonie.

 

Neemias Queta taille patron

Aligné dès l’entame, Neemias Queta (2,13 m, 26 ans) a imposé sa loi dans la raquette. Ultra-dominant, le pivot des Boston Celtics a cumulé 26 points (11/15 aux tirs), 13 rebonds et 3 contres en 30 minutes d ejeu, sanctionnant systématiquement la défense tchèque. Ses séquences offensives et son impact défensif ont mis le Portugal sur orbite, confirmant son statut de joueur NBA.

Neemias QUETA
Neemias QUETA
23
PTS
18
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
TCH
50 62
POR

À ses côtés, Travante Williams (1,97 m, 32 ans) a apporté toute son énergie et son expérience européenne. L’arrière-ailier a inscrit 18 points et pesé sur la rencontre dans les moments clés, notamment en deuxième mi-temps lorsque la République tchèque tentait de recoller.

Travante WILLIAMS
Travante WILLIAMS
10
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
TCH
50 62
POR

Un contexte favorable

Sans Tomas Satoransky ni Jan Vesely, la République tchèque présentait un visage diminué. Malgré quelques initiatives individuelles, l’équipe n’a pas su rivaliser avec l’intensité portugaise. Les Ibériques ont dominé physiquement et collectivement pour décrocher une victoire méritée.

Dix-huit ans après leur dernier triomphe à l’EuroBasket, les Lusitaniens lancent leur compétition de la meilleure des manières, emmenés par un duo Queta-Williams qui pourrait encore leur offrir d’autres succès dans ce championnat d’Europe.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Portugal
Portugal
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Jordan Ratton pourrait rejoindre le Stade rochelais
ELITE 2
00h00Un ancien joueur de Monaco signé par La Rochelle ?
portugal eurobasket
EuroBasket
00h00Un énorme Neemias Queta porte le Portugal vers un succès historique à l’EuroBasket
amine noua asvel
EuroLeague
00h00Amine Noua de retour à l’ASVEL comme partenaire d’entraînement
Frédéric Fauthoux va vivre son premier match en tant que sélectionneur de l'équipe de France dans une grande compétition internationale
EuroBasket
00h00Frédéric Fauthoux avant ses débuts à l’EuroBasket : « Avec la jeunesse et l’enthousiasme qu’on a, on peut faire de belles choses »
EuroBasket
00h00La Lituanie démarre fort l’EuroBasket en écrasant la Grande-Bretagne et en battant un record
L'équipe de France arrive à l'Euro plein d'enthousiasme
EuroBasket
00h00L’équipe de France affiche une jeunesse historique à l’EuroBasket
ELITE 2
00h00L’Alliance Sport Alsace annonce la démission de son directeur sportif
BCL
00h00Le coach de Badalone, adversaire de Cholet en BCL, dévoile son plan pour le retour en force de Ricky Rubio
programme tv eurobasket
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 27 août
nadir hifi euro
EuroBasket
00h00« Je veux montrer que le remplacement est un bon choix du coach » – Nadir Hifi sur son retour en Bleu pour l’EuroBasket
1 / 0
Livenews NBA
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
1 / 0