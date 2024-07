Un incroyable dernier quart d’heure : les Bleuets passent l’obstacle allemand en 1/8e de finale

Un 1/8e de finale d’EuroBasket contre l’Allemagne, cela avait de quoi inspirer quelques sueurs froides à n’importe quelle équipe de France, vu l’historique récent. Mais les Bleuets n’ont pas convoqué les fantômes de leurs aînés, version Istanbul 2017, et ont composté leur billet pour les quarts de finale.

Reste que l’affaire n’aura pas été aussi facile que ce que le seul score final ne veut bien suggérer (103-78). À la 25e minute, l’écart n’était que de +2 en faveur des hommes de Guillaume Vizade (59-57), champions d’Europe en titre. La faute à une belle opportunité gâchée en première mi-temps, où le premier run tricolore (43-29, 17e minute) a été bien vite dilapidé (46-43 à la pause).

Contre l’Espagne en quart de finale ?

Sauf que les Bleuets ne se sont pas laissés démoraliser. Le quintet Alexandre Bouzidi Roman Domon – Noah Penda – Zacharie Perrin, absolument brillant (voir les statistiques ci-dessous), a remis le cœur à l’ouvrage, appliquant les principes de Vizade : pression défensive, relance, pick and roll. Et l’écart a de nouveau irrémédiablement gonflé, via un 19-1 (78-58, 31e minute), pour une fin en roue libre. À moins d’une énorme surprise monténégrine, l’équipe de France U20 est maintenant prête au défi espagnol en quart de finale (jeudi à 13h)…