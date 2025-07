Un Lituanien et David Amarh rejoignent le CEP Lorient

Gediminas Lesciauskas et David Amarh sont les deux nouvelles recrues du CEP Lorient, en pleine refonte de son effectif après une saison compliquée en Nationale 1. Avec ces deux profils complémentaires, le club morbihannais espère retrouver une dynamique plus positive en 2025-2026.

Deux renforts pour renforcer l’équilibre

Après avoir bouclé les arrivées de Maxime Choplin, Tommy Ghezala et Mohamed Queta, le CEP Lorient continue de bâtir son nouveau groupe. Ce mercredi 9 juillet, c’est le Lituanien Gediminas Lesciauskas (1,96 m, 24 ans) qui a été officialisé comme cinquième recrue estivale. Champion de deuxième division lituanienne avec le club de Telšiai, l’ailier arrive avec un profil complet : « Shooter fiable, défenseur engagé avec 1,2 interception par match la saison dernière, il possède également des qualités propres aux joueurs formés dans les clubs baltes, réputés pour leur rigueur et leur intensité », souligne le club dans son communiqué.

Le joueur devrait occuper les postes 3 et 4 et offrir une vraie densité physique et technique sur les ailes.

David Amarh, un intérieur déjà rodé à la NM1

La veille, c’est l’arrivée du pivot David Amarh (2,02 m, bientôt 23 ans) qui avait été annoncée. Habitué du championnat avec Levallois, le jeune intérieur a compilé en 2024-2025 des moyennes de 4,8 points, 4,1 rebonds et 0,8 passe décisive en 38 matches. Il viendra renforcer un secteur intérieur qui comptait déjà Mohamed Queta et Adrien Sclear.

PROFIL JOUEUR David AMARH Poste(s): Pivot Taille: 202 cm Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 4,8 #271 REB 4,1 #102 PD 0,8 #283

David Amarh participera à la reprise de l’équipe fixée au 7 août et aux cinq matches de préparation avant l’ouverture officielle du championnat, le 19 septembre.

Avec les prolongations de Matthieu Robin, Kévin Franceschi et Adrien Sclear, le Cep Lorient continue de poser les fondations d’un groupe renouvelé, qui devrait encore s’enrichir dans les jours à venir, notamment sur les postes 3 et 5.