Un mélange entre joueurs EuroLeague et EuroCup pour la fenêtre internationale de février

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé la liste des 13 joueurs qui ont été convoqués en équipe de France masculine pour entamer la campagne de qualification pour l’EuroBasket 2025.

Quatre rookies

La FIBA et l’EuroLeague étant parvenus à un accord, le staff a pu sélectionner des joueurs évoluant en EuroLeague puisque la compétition européenne va laisser la place à cette fenêtre internationale fin février. Cependant, le sélectionneur Vincent Collet ne s’est pas contenté de réunir 13 joueurs EuroLeague pour affronter la Croatie à la Brest Aréna le vendredi 23 février puis la Bosnie-Herzégovine à Tuzla le 26 février. Il en a convoqué huit évoluant au sein de la meilleure des compétitions européennes mais aussi quatre joueurs disputant la saison d’EuroCup (Andrew Albicy, Nadir Hifi, Jaylen Hoard et Zaccharie Risacher) ainsi qu’un jouant en BCL (Paul Lacombe).

Pour Zaccharie Risacher, Nadir Hifi, Matthew Strazel et Jaylen Hoard, ce sera une première en équipe de France A, même si les deux derniers ont déjà été partenaires d’entraînements. Un statut que vont connaître Melvin Ajinça et Neal Sako, qui seront avec les Bleus à partir du 19 février à Brest, lorsque débutera la préparation de ces deux rencontres.

Fall, De Colo, Beaubois, Okobo : plusieurs absents de marque

Parmi les absences de marque sur la liste, il y a celle de Nando De Colo, sans doute préservé au vue de sa blessure au mollet. Terry Tarpey, qui semble avoir perdu du crédit lors de la dernière Coupe du monde et ne joue que très peu à l’AS Monaco en EuroLeague, n’a pas été appelé, tout comme ses coéquipiers de la Roca Team Élie Okobo et Yakuba Ouattara. Notons également les absences de Rodrigue Beaubois, qui s’est porté candidat pour participer aux Jeux olympiques, et Moustapha Fall, qui est actuellement blessé.

Les 13 joueurs convoqués en équipe de France à Brest :