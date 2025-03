Un nouveau Français MVP de la journée en EuroLeague : au tour de Vincent Poirier !

Une semaine après Sylvain Francisco, un nouveau Français a été désigné MVP de la journée de l’EuroLeague. Cette fois, c’est Vincent Poirier qui s’est offert cet honneur, en compagnie du shooteur munichois Carsen Edwards.

These two took over their games Round 28🤯@Cboogie_3 & @viinze_17P are the CO-MVPs of the Round! 🔥

MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/zqK941JewP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 8, 2025