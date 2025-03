Vincent Poirier claque son meilleur match avec l’Anadolu Efes Istanbul : « Il fallait que je domine ! »

Décevant dans le championnat turc, avec une élimination dès les quarts de finale de la Coupe de Turquie, et une défaite évitable à domicile le week-end dernier contre Petkimspor (101-103), l’Anadolu Efes Istanbul s’est rattrapé en EuroLeague ce vendredi en dominant la Virtus Bologne (89-68) d’Isaïa Cordinier (8 points à 2/6 et 3 rebonds en 21 minutes).

Une victoire qui permet au club stambouliote de rester dans la course au play-in (14v-14d). « Après le revers en championnat, on a eu une réunion tous ensemble et on s’est remis sur la même longueur d’onde », explique Vincent Poirier au micro d’EuroLeague TV. « Ça s’est vu sur le parquet. Tout le monde a joué avec du cœur, avec la même intensité et c’est comme ça que nous sommes les meilleurs. »

Son record aux rebonds depuis 2022

Blessé au genou début février, et forfait pour la fenêtre internationale avec l’équipe de France, l’ancien pivot du Paris-Levallois a incarné la détermination de l’Efes. Il a ainsi livré son meilleur match statistique sous ses nouvelles couleurs en compilant 18 points à 7/11, 13 rebonds (un total qu’il n’avait plus atteint depuis janvier 2022), 1 interception et 1 contre pour 29 d’évaluation en 24 minutes. « Je savais qu’il fallait que je domine ! Toutes les rencontres sont comme des finales pour nous maintenant et j’aime ce genre de match à pression. »

En revanche, Rodrigue Beaubois a connu une soirée anonyme, lui qui était initialement annoncé incertain en raison de douleurs à la hanche droite. L’arrière guadeloupéen n’a disputé que 3 minutes et 37 secondes en début de deuxième quart-temps. Une séquence qui a coïncidé avec la pire série de l’Efes, de 24-24 à 26-35…