Vincent Poirier forfait pour l’équipe de France, Bodian Massa le remplace

Comme redouté, le genou récalcitrant de Vincent Poirier l’a contraint à renoncer à la prochaine fenêtre de l’équipe de France. Alors que son vivier en poste 5 était de plus en plus limité, suite à la blessure de Mathias Lessort et à la défection de Moustapha Fall, Frédéric Fauthoux l’a remplacé par Bodian Massa (2,08 m, 27 ans), visage familier en équipe de France, parmi tous les autres prétendants (Vautier, Jaiteh, Lauvergne, Pansa).

Bodian Massa remplace Vincent Poirier 🔄 Vincent Poirier (contraint de déclarer forfait pour raisons médicales) est remplacé par Bodian Massa ! Plus d'infos 👉 https://t.co/K2B2dijsZm#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/X3v1ugYeEr — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 13, 2025

Si le Marseillais n’a joué qu’un seul match avec les Bleus (en février 2023), il est un habitué des stages tricolores, partenaire d’entraînement de longue date, avec déjà quatre rassemblements à son actif, entre novembre 2022 et la préparation olympique 2024.

L’actuel intérieur de Manresa, qui affronte le Real Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi vendredi, présente également l’avantage de bien connaître le sélectionneur Frédéric Fauthoux. Les deux hommes se sont côtoyés la saison dernière à Bourg-en-Bresse, où ils ont atteint la finale de l’EuroCup.

Toujours à 100% de réussite en carrière internationale (11 points à 5/5 et 16 d’évaluation lors de son unique cape contre la Lituanie, n°1 des Bleus devant Wembanyama et compagnie), Bodian Massa tourne à 5,8 points à 47%, 5,1 rebonds et 1 passe décisive en 17 minutes de moyenne avec son club espagnol pour ce qui est sa première expérience à l’étranger.

Toujours pas qualifiée pour l’EuroBasket 2025, l’équipe de France affrontera la Croatie et la Bosnie-Herzégovine les 21 et 24 février. Une victoire enverra les Bleus au championnat d’Europe.