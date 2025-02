À quatre jours du rassemblement des Bleus, Vincent Poirier est blessé au genou

Régulièrement embêté par son genou depuis le début de l’année 2025, déjà absent lors de deux sorties de l’Anadolu Efes Istanbul en janvier à cause de cela, Vincent Poirier est out depuis une semaine pour la même raison.

Très précieux le 4 février face à son ancien club du Real Madrid, l’ancien pivot du Paris-Levallois n’a ensuite disputé que 13 minutes chez le Panathinaïkos deux jours plus tard, son deuxième plus faible temps de jeu de la saison. Et depuis, plus rien… À Darussafaka dimanche puis contre le Besiktas Istanbul mercredi, l’international français était en civil. Avec, à chaque fois, un communiqué laconique de son club : « Vincent Poirier (genou) ne sera pas dans l’équipe aujourd’hui en raison d’une blessure. » Sans lui, ni Shane Larkin et Darral Willis, l’Efes a été surpris par le Besiktas de Kyle Allman (26 points) dès son entrée en lice dans la Coupe de Turquie (80-85).

Sakatlıkları bulunan Shane Larkin (ayak), Derek Willis (ayak bileği) ve Vincent Poirier (diz) bugün kadroda olmayacaklar. pic.twitter.com/eNipcDgVkI — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 12, 2025

Sera-t-il présent avec les Bleus ?



À quatre jours du début du rassemblement de l’équipe de France, pour lequel il a été convoqué, les absences répétées de Vincent Poirier interpellent. Sera-t-il en mesure de tenir sa place lors des matchs décisifs pour la qualification à l’EuroBasket 2025 contre la Croatie ou la Bosnie-Herzégovine, ou devra-t-il renoncer, comme Evan Fournier et Jaylen Hoard ? En cas de forfait, alors que Mathias Lessort est toujours blessé et que Moustapha Fall a repoussé son retour éventuel, le vivier n’est plus inépuisable.

Frédéric Fauthoux pourrait piocher en Betclic ÉLITE avec Bastien Vautier, Joffrey Lauvergne ou Mouhammadou Jaiteh. À moins qu’il ne décide de rééditer la surprise Jean-Marc Pansa, ou de faire appel à l’un de ses anciens joueurs, Bodian Massa, petit habitué des fenêtres internationales ? Enfin, Jonathan Jeanne est à disposition du sélectionneur, en qualité de partenaire d’entraînement…