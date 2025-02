Pas d’Evan Fournier avec les Bleus en février : Luwawu-Cabarrot et Cornelie appelés en renfort

Si Frédéric Fauthoux pouvait se réjouir de compter pour la première fois depuis sa nomination sur le contingent français EuroLeague, il sera finalement privé de plusieurs d’entre eux. En effet, Evan Fournier et Jaylen Hoard sont forfaits pour les deux derniers matchs de qualification à l’EuroBasket 2025 qui doivent se dérouler fin février. Pour affronter la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, le sélectionneur a ainsi appelé en renfort Timothé Luwawu-Cabarrot et Petr Cornelie.

Le groupe des Bleus modifié 🔄 Evan Fournier (raisons personnelles) et Jaylen Hoard (touché aux ischios-jambier) sont remplacés par Timothé Luwawu-Cabarrot et Petr Cornelie ! Plus d'infos 👉 https://t.co/3Qsx4MIz7a#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 10, 2025

Vice-champion olympique avec les Bleus l’été dernier, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) n’endossera pas de nouveau le maillot tricolore à l’occasion de la fenêtre internationale de février. Le joueur de l’Olympiakos est forfait pour raisons personnelles. En début d’année, il avait pourtant affirmé dans une interview à BeIn Sports sa volonté d’être présent pour ces deux derniers matchs de qualification à l’EuroBasket 2025.

L’absence de Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) est elle moins surprenante. Blessé depuis la fin janvier, le joueur du Maccabi Tel-Aviv n’est pas suffisamment remis de son pépin physique aux ischios-jambiers.

Première apparition pour Petr Cornelie depuis 2022

Ainsi, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) et Petr Cornelie (2,11 m, 29 ans) ont été appelés en renfort. Joueur de Baskonia cette saison, TLC réalise un exercice 2024-2025 dans les mêmes standards qu’avec l’ASVEL (10 points de moyenne en EuroLeague). Après avoir débuté les phases de qualification à l’EuroBasket 2025, déjà par une double confrontation Croatie – Bosnie-Herzégovine en février 2024, l’ailier va également les conclure par le même enchaînement.

Pour Petr Cornelie, la dernière apparition en Bleu remonte à beaucoup plus loin, en juillet 2022. Le joueur de l’AS Monaco compte 11 sélections en équipe de France, où sa seule participation à une compétition internationale remonte aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

À noter aussi que Jonathan Jeanne (2,18 m, 27 ans) a été appelé pour être partenaire d’entraînement à la place de Brice Dessert (2,12 m, 21 ans).