Jaylen Hoard incertain pour l’équipe de France

L’équipe de France pourrait-elle enregistrer un premier forfait pour la dernière fenêtre de qualifications pour l’EuroBasket 2025 ? Possiblement. Convoqué pour le déplacement en Croatie (21 février) et la réception de la Bosnie-Herzégovine (24 février), Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) a rejoint l’infirmerie du Maccabi Tel-Aviv.

L’intérieur héraultais est annoncé absent pour deux à quatre semaines. La fourchette basse lui permettrait d’honorer sa sélection, puisque le rassemblement démarre dans deux semaines et demi, mais la marge de manœuvre reste particulièrement faible.

Une déchirure aux ischios-jambiers

En déplacement à l’Hapoël Beer Sheva dimanche (12 points à 4/7, 4 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes), le natif du Havre a ressenti des douleurs aux ischios-jambiers après coup. L’IRM a révélé une déchirure, ce qui semble sérieusement compliquer sa présence avec les Bleus en février…

Une potentielle absence dommageable au regard des forts enjeux et de son impact en EuroLeague (15 points à 57% et 5,1 rebonds pour 18,1 d’évaluation). « Honnêtement, je ne suis pas surpris », expliquait-il récemment, à la FFBB, à propos de son niveau de jeu. « Je sais comment j’ai travaillé l’été dernier. Lors de la préparation aux Jeux Olympiques, il y a des jours où c’était un peu compliqué. Il y avait que des gros joueurs, l’opposition était relevée, ce n’est pas ce que j’avais l’habitude de connaître au quotidien en club. Certains moments étaient frustrants car je ne jouais pas comme j’avais envie. Mais j’ai tout de suite su que cette expérience allait m’aider à faire la transition entre EuroCup et EuroLeague, que je n’allais pas avoir de grosse surprise et que je serai prêt. »