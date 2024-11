Un Timothé Vergiat record replace Blois en tête de Pro B, Évreux et Pau se relancent

Pour Blois, la désillusion du Centrico est (déjà) oubliée ! Après avoir perdu son invincibilité mardi contre Orléans, l’ADA a retrouvé son fauteuil de leader grâce à une démonstration chez une équipe du SCABB actuellement en perdition, battue pour la troisième fois de rang (99-76). Un match marqué par la performance XXL du vice-champion olympique Timothé Vergiat, qui a explosé son record en carrière (anciennement à 26 points) avec une sortie à 31 points à 10/16.

Deuxième défaite pour Roanne

Si Blois retrouve son fauteuil de leader, c’est aussi parce que Roanne a connu le goût acre de la défaite une deuxième fois cette saison. La Chorale a servi de victime au réveil de l’Élan Béarnais (77-81), qui restait sur cinq défaites d’affilée. Côté Pau, Christopher Ledlum a ajouté un nouveau chapitre à son dossier déjà riche de candidat au trophée de MVP (25 points et 14 rebonds). A contrario, Antibes n’a pas interrompu sa série, mais celle-ci était beaucoup plus positive. Face à une équipe nantaise qui commence à relever la tête, mais reste seule dernière de Pro B, les Sharks ont engrangé une septième victoire consécutive (82-79), avec 21 points de Garlon Green. Roanne et Antibes sont à égalité à la deuxième place (7v-2d), une longueur derrière le leader blésois.

Aix impressionne

Derrière, Aix-Maurienne continue d’épater ! Auteur d’un sans faute à domicile cette semaine, AMSB prouve qu’il peut prétendre à des aspirations bien plus élevées que son habituel bas de tableau. Les coéquipiers de Carlos Pepin (15 points, 13 rebonds et 3 passes décisives) ont brisé la belle dynamique de Chartres (85-79), qui se retrouve de nouveau relégable puisque Évreux a enlevé le match de la peur contre Champagne Basket (96-74), autre club concerné par la lutte pour le maintien, avec un énorme double-double du marsupilami Aaron Levarity, à créditer de 15 points et 17 rebonds. Dans cette partie là du classement, la belle opération du soir est à mettre au crédit de Hyères-Toulon, qui est devenue la première équipe à l’emporter chez l’ASA (74-69). La preuve de l’importance du retour sur pied du capitaine Maxim Eugene (18 points à 7/11) ?

Sur les autres parquets, Denain a enchaîné une seconde victoire d’affilée en dominant Vichy (80-62), tandis que Caen fait encore mieux en étirant sa série à trois succès. Le CBC a dû avoir recours à une prolongation pour s’offrir le scalp du finaliste Boulazac (87-83) mais le nouveau Palais des Sports s’est encore offert une soirée d’anthologie, face aux efforts d’Antoine Rojewski (18 points, 5 rebonds et 3 passes décisives). Enfin, Poitiers a exploité les difficultés chroniques de Rouen (89-76) pour équilibrer son bilan avec un immense Jonathan Jeanne (19 points à 7/8 et 9 rebonds). Impressionnant en présaison, le RMB est aux portes de la zone rouge (3v-7d)…