«Il est clairement candidat au titre de MVP» : Christopher Ledlum impressionne à l’Élan béarnais

Après trois journées de saison régulière de Pro B, quatre équipes demeurent invaincues : Roanne, Blois, Boulazac et l’Elan béarnais. L’EBPLO semble parti pour jouer les premiers rôles, comme l’a confirmé sa belle sortie face à Antibes ce vendredi 27 septembre.

Le nouvel entraîneur de l’institution béarnaise a pu s’appuyer sur ses recrues de l’intersaison : le meneur shooteur Keshun Sherrill (16 points à 4/7 à 3-points et 4 passes décisives), l’ailier polyvalent Walter Whyte (13 points à 4/9, 6 rebonds et 4 passes décisives en 33 minutes) et surtout Christopher Ledlum (1,98 m, 23 ans). «Il est clairement candidat au titre de MVP», a d’ores et déjà annoncé le coach d’Antibes J.D. Jackson dans les colonnes de Sud-Ouest. Pour son premier match au niveau professionnel, le 13 septembre dernier, le natif de Brooklyn (New York) avait déjà grandement contribué à lancer la saison béarnaise par une victoire. Intraitable en deuxième mi-temps, ce véritable point-foward avait guidé les siens vers la victoire contre Vichy. Auteur de 17 points à 7/10 aux tirs (dont 2/4 à 3-points) et 13 rebonds en 32 minutes, il a de nouveau signé un double-double (17 points à 7/15 et 12 rebonds) la semaine suivante en déplacement à Fos. Ce vendredi, il monté plus haut (24 points à 5/7 à 3-points, 14 rebonds et 8 fautes provoquées pour 29 d’évaluation en 30 minutes).

Rookie, Christopher Ledlum sort tout juste de NCAA. Passé par les Universités d’Harvard puis celle de St John’s en 2023-2024, ce petit ailier-fort musculeux et complet a un vrai profil dominant pour la Pro B. Troisième meilleur marqueur de la division (19,3 points) et deuxième à l’évaluation (24) derrière Jonathan Jeanne, celui qui a pratiqué le football américain et le baseball jusqu’au lycée est l’une des belles trouvailles de l’intersaison du staff béarnais. De quoi les propulser vers la première place ?