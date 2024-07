Christopher Ledlum rejoint l’Élan béarnais

L’Élan béarnais a officialisé la signature de Christopher Ledlum (1,98 m, 23 ans). Ailier-fort musculeux de petite taille, le natif de Brooklyn (New York) sort tout juste de son cursus NCAA.

🚨 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝙀 𝙍𝙀𝘾𝙍𝙐𝙏𝙀𝙈𝙀𝙉𝙏 🚨 💚Christopher LEDLUM sera Palois la saison prochaine ! 💪 Formé dans deux prestigieuses universités américaines (Harvard et St. John), 🌍Il fera sa première apparition en Europe sous notre maillot !#EBPLO #Recrutement2024 #territoire pic.twitter.com/IX55TiWnK3 — EBPLO (@EBPLO) July 8, 2024

Après trois saisons à Harvard (18,8 points et 8,4 rebonds de moyenne en 2022-2023), l’ailier-fort américano-ghanéen a rejoint le programme new yorkais de St John’s où il a réalisé une senior de moins gros calibre sur le plan statistique (9,5 points à 42,7% de réussite aux tirs, 6,9 rebonds et 1,8 passe décisive en 29 minutes) sous les ordres de Rick Pitino. Il vivra sa première expérience professionnelle en France, à l’Elan béarnais.

Son nouvel entraîneur Mickaël Hay a souligné ses qualités athlétiques :

« C’est un garçon doté d’un gros volume athlétique et d’un gros volume de jeu, qui est très porté sur ce qu’a besoin l’équipe. Il y aura forcément une une période d’adaptation pour sa première en Europe, mais son intelligence, son éducation et son travail vont beaucoup l’aider. Nous sommes heureux de pouvoir l’accompagner dans ses débuts professionnels. »

L’Elan béarnais avait annoncé l’arrivée de Walter Whyte vendredi après avoir déjà bouclé les recrutements de Sitraka Raharimanantoanina, Bastien Pinault, Seydou Ndiaye, Kevin Marsillon-Noléo et la signature du contrat professionnel du jeune meneur de jeu Dalil Hadi.