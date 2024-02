Une fréquentation des salles record en Pro B cette saison

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a révélé les chiffres de l’affluence moyenne lors des rencontres de Pro B sur la phase aller de la saison régulière. Et ceux-ci sont sur la base d’un record. 2 385 spectateurs assistent en moyenne aux rencontres de la division, contre 2 014 en moyenne à la mi-saison en 2022-2023.

En cumulé, ce sont 365 000 spectateurs qui se sont rendus sur les matches de Pro B lors des 153 premiers matches. Le taux de remplissage est de 67%, ce qui n’est en revanche que la deuxième meilleure performance de l’histoire.

Ces chiffres élevés sont notamment dus aux statistiques records de l’Orléans Loiret Basket, qui dispute ses rencontres devant 6 940 spectateurs en moyenne. Jamais un club français n’avait fait aussi bien dans le championnat de France, pas même en Betclic ELITE. Par ailleurs, le retour de l’Elan béarnais – qui compte encore 3 400 spectateurs en moyenne à ses matches – en Pro B a du positif de même que les montées de Rouen (2 376) et Poitiers (2 262). Lors des journées de Noël, la LNB a également constaté une affluence record avec 2 774 spectateurs par match et un taux de remplissage de 76%. Jamais la division n’avait connu un tel engouement pour ces journées.

« A l’instar de la Betclic ÉLITE, les affluences de la PRO B sont excellentes, a commenté Fabrice Jouhaud, le directeur général de la LNB. L’augmentation significative de taux de remplissage montre que les rencontres sont spectaculaires et génèrent des émotions mémorables, attirant encore plus de fans dans les enceintes de PRO B. Il faut saluer la performance du club d’Orléans Loiret Basket avec le record de 6 940 spectateurs par match à mi-saison. Souvent considérée comme meilleure deuxième division européenne, la PRO B participe au rayonnement du basket français. Elle est également une pépinière pour des jeunes talents qui peuvent s’exprimer et acquérir de l’expérience au sein de cette division. »