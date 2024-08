Une immense Satou Sabally (33 points) offre une qualification historique à l’Allemagne

Et si l’Allemagne était la vraie nation montante du basket mondial ? Alors que les hommes ont déjà atteint leur Graal en remportant la Coupe du Monde l’an dernier à Manille, les femmes font aussi de plus en plus parler d’elles. Jamais qualifiées pour une compétition planétaire, si ce n’est pour le Mondial 1998 en qualité de pays organisateur, la Mannschaft participe actuellement à ses premiers Jeux Olympiques.

Au vu de la composition du groupe (les intouchables États-Unis, la Belgique championne d’Europe et le Japon vice-champion olympique), on n’attendait pas énormément des joueuses de Lisa Thomaidis. Du moins certainement pas ce qui est en train de leur arriver. Après avoir surpris les Cats lundi (83-69), les quarts de finaliste de l’Euro ont définitivement composté leur billet pour les quarts de finale en dominant le Japon (75-64). Une victoire marquée par la prestation XXL de Satou Sabally (1,90 m, 26 ans) : alors que sa jeune sœur Nyara était absente, car touchée à la tête face aux Belges, la star WNBA des Dallas Wings a pris les choses en main. 23 points en première mi-temps, une sortie prématurée dans le troisième quart-temps à cause des fautes puis un retour tonitruant dans le money-time pour repousser les derniers assauts d’une coriace équipe japonaise qui a eu un tir ouvert pour revenir à -2 à l’aube de la dernière minute.

Au final, l’intérieure berlinoise s’est offert la meilleure performance individuelle de ces Jeux Olympiques : 33 points à 11/17, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 34 d’évaluation en 32 minutes. La Mannschaft va maintenant pouvoir s’offrir un dernier match de prestige, et sans pression, face aux États-Unis. Une belle manière, aussi, de se jauger à deux ans du vrai objectif de cette génération : la Coupe du Monde 2026, organisée en… Allemagne. Mais si le coup d’éclat programmé était avancé de deux ans, pas sûr que cela dérange grand monde outre-Rhin…