Une JDA Dijon renversante prend sa revanche dans le derby contre l’Élan Chalon

Si l’Élan Chalon a mis fin à 7 ans de disette en gagnant à Dijon au match aller, le club chalonnais n’a en revanche toujours pas cassé la série de défaites au Colisée contre la JDA, avec une dernière victoire dans son antre en 2018. Malgré un départ en fanfare, Chalon-sur-Saône a vu revenir sur lui la Jeanne d’Arc, plus solide dans le money-time pour enlever la victoire (86-93) ce samedi 1er mars.

17, le chiffre du début de match

C’était pourtant très mal parti pour la JDA Dijon dans ce derby bourguignon au Colisée. Menée jusqu’à -17 dans le premier quart-temps (25-8, 7′), l’équipe de Laurent Legname a cependant très vite réagi à la faveur… d’un 17-0 (25-25, 13′). Les compteurs remis à égalité, l’Élan Chalon a tout de même gardé le contrôle de la partie en première période, à l’aide d’une belle adresse extérieure (13/28 à 3-points), amené notamment par le nouvel arrivant Brandon Paul (17 points dont 5/10 à 3-points).

Dijon plus solide dans les dernières secondes

Dans le seconde acte, ce sont les Dijonnais qui ont davantage imposé leur rythme par leur défense, provoquant des balbutiements dans la mise en place chalonnaise (20 ballons perdus). Mais à l’image du match à la même heure entre Paris et Saint-Quentin, tout s’est joué dans le money-time entre Dijon et Chalon-sur-Saône, où la JDA a été la plus solide. « On ne fait pas beaucoup d’erreurs sur les 5 dernières minutes, et c’est là qu’on fait la différence », notait Ilias Kamardine auprès du Bien Public, largement responsabilisé ballon en main en l’absence de David Holston.

En effet, derrière d’un point dans la dernière minute du temps réglementaire, l’Élan Chalon n’a pas su profiter de l’une de seules bévues dijonnaises, notamment celle de Gregor Hrovat, sanctionné d’une faute antisportive sur Zac Cuthberson. Mais le marathonien chalonnais a loupé ses deux lancers francs, et sur la possession suivante, Brandon Paul a perdu le ballon. Les Dijonnais n’en demandaient pas tant, et ont réussi à conclure l’affaire sur la ligne des lancers francs, avec deux de leurs hommes forts du soir, Gregor Hrovat (17 points dont 101/10 aux LFs) et Ilias Kamardine (11 points et 7 passes décisives).

En plus de prendre le derby, la JDA Dijon (8e, 9 victoires) prend l’ascendant sur l’Élan Chalon (11e, 8 victoires) au classement de la Betclic ELITE.