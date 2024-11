Une marche trop haute pour la JL Bourg face à Valence : « On perd contre plus fort que nous ! »

Dans son écrin d’Ekinox, la JL Bourg s’apprêtait à recevoir un véritable mastodonte européen. Face à une redoutable équipe de Valence, toujours invaincue après 7 journées, les hommes de Frédéric Fauthoux ont joué crânement leur chance mais ont fini par craquer (96-107).

Le missile de Benitez



Après une entame de match compliquée, la JL Bourg a peu à peu grignoter son retard grâce notamment à Xavier Castaneda (17 points et 3 passes décisives) mais surtout de son capitaine Hugo Benitez (11 points, 3 rebonds et 6 passes décisives). Auteur d’un véritable missile au buzzer en toute fin de premier quart-temps, le meneur tricolore a permis aux locaux, pourtant bousculés par une équipe espagnole très efficace offensivement, de rester dans le match. Combatifs, les Bressans sont revenus à hauteur de leurs adversaires du soir sans jamais parvenir à repasser devant. Toujours en tête après vingt premières minutes très accrochées (48-52), Valence a pu s’appuyer sur l’efficacité redoutable de Matt Costello (23 points et 4 rebonds) pour faire la différence.

Le tir du parking de notre capitaine ! 🚀🔥 https://t.co/d5ZK0Yq1Sh — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) November 28, 2024

Chris Jones au bon souvenir de Frédéric Fauthoux

Guidé par son métronome Jean Montero (17 points, 4 rebonds et 9 passes décisives), le club espagnol a pris le large au retour des vestiaires. Coaché par Frédéric Fauthoux lors de son passage à l’ASVEL, Chris Jones (8 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) a lui aussi contribué au succès de Valence à Ekinox ce jeudi soir. Si le défi était de taille pour la JL Bourg, la formation française n’aura pas démérité face à une équipe espagnole bien rodée et déjà vainqueur de l’EuroCup à quatre reprises. Repoussés à 17 longueurs à dix minutes du terme (67-84, 30′), les Burgiens ont tout tenté pour recoller, en vain.

La Jeu décroche par rapport au Top 2

« On a perdu contre meilleur que nous », admettait le sélectionneur des Bleus au micro d’EuroLeague TV. « Pour s’imposer contre Valence, il aurait fallu tout mieux : offensivement, défensivement, les rebonds, beaucoup de choses… On n’a jamais abandonné, on est longtemps resté dans le coup mais c’était difficile. » Défaite sur le score de 107 à 96, la Jeu concède un quatrième revers consécutif à domicile. Rien de déshonorant face à une équipe qui n’a perdu que contre Manresa et Barcelone cette saison… La plus mauvaise nouvelle de la soirée est peut-être même venue d’Ankara, où l’Hapoël Jérusalem l’a facilement emporté (94-77). Le club israélien compte désormais deux longueurs d’avance sur la JL Bourg par rapport à la deuxième place, directement qualificative pour les quarts de finale de l’EuroCup. Il va falloir cravacher sur la phase retour.