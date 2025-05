Une pré-sélection attrayante pour reconquérir l’EuroBasket U18, neuf ans après…

La Fédération française de basketball (FFBB) a communiqué mardi 22 mai un groupe de 18 joueurs convoqués pour préparer l’EuroBasket U18 masculin, qui se jouera du 26 juillet au 3 août à Belgrade, en Serbie. Parmi eux, deux champions d’Europe U16 en 2024 : Kény Vado (2,05 m, 17 ans) et Cameron Houindo (2,01 m, 17 ans).

Cameron Houindo et Keny Vado ne seront d’ailleurs pas les seuls joueurs du Pôle France convoqués. Pour gagner du temps sur l’aspect collectif, la sélectionneuse Elise Prodhomme s’appuie sur 6 joueurs du PFBB, dont 4 nés en 2008 : Houindo et Vado donc, mais aussi Yannis Allard, l’athlétique ailier Hugo Yimga-Moukouri, et les plus âgés mais non moins talentueux Meissa Faye et Jonas Boulefaa.

Avec Atamna, Yimga-Moukouri et Veras

Ce groupe de six joueurs, qui revient de l’ANGT d’Abou Dabi, sera accompagné de la révélation de NM1 avec LyonSO, Adam Atamna (1,94 m, 17 ans), qui vient de passer pro à l’ASVEL. À côté de lui, le récent vainqueur du Championnat de France U18 avec Antibes Gabriel Veras (1,87 m, 18 ans), véritable joueur frisson en devenir, sera présent à la mène. La pépite strasbourgeoise Maxence Lemoine, le Roannais Isaac Guedegbe et Christopher Ebunangombe du Portel complètent le poste 1.

Finaliste malheureux du Championnat U18 face aux Antibes Sharks de Gabriel Veras, Tom Audry de la JDA Dijon est appelé au poste 2-3. Il partage le poste avec le manceau Bastien Grasshoff, Akram Naji de l’Elan Chalon, et du Parisien Ilian Moungalla. La raquette sera elle aussi très bien garnie : entre le Strasbourgeois Jahel Trefle, le Parisien Swann Penda, le Limougeaud Dorian Rinaldo-Komlan, et Houindo, Boulefaa et Vado.

Soit une présélection assez enthousiasmante pour les U18 tricolores affronteront la Suède le 26 juillet, la Turquie le 27 juillet et l’Autriche le 28 juillet, avant le début des phases finales. Ils se réuniront dans un mois, pour une semaine de travail à Vichy, du 27 juin au 3 juillet. Les Bleuets n’ont plus remporté ce tournoi depuis la génération Ntilikina en 2016.