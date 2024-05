Une saison record en terme d’affluence pour la LNB !

Les salles de Betclic ELITE et Pro B ont connu une saison record au niveau du public et des spectateurs. En effet, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a communiqué les affluences et taux de remplissage des salles des équipes des deux divisions. Les chiffres sont bons, avec même certains records.

Orléans le meilleur élève, Betclic ÉLITE et Pro B confondus !

La Betclic ELITE a encore progressé en taux de remplissage, avec 88% contre 87% en 2022-2023. L’affluence totale reste la même que lors du précédent exercice, avec 1,2 million de spectateurs. Comme souvent depuis son retour dans l’élite en 2022, le SLUC Nancy est le meilleur élève en terme d’affluence, avec 5 896 spectateurs en moyenne, devant l’ASVEL (5 439) et Strasbourg (5 341). À noter les très bons taux de remplissage de Limoges, Cholet, Chalon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, Blois et Saint-Quentin, qui dépassent tous les 95%.

En Pro B, le record battu n’est pas celui du taux de remplissage, mais de l’affluence. En effet, plus de 750 000 spectateurs ont garni les salles de l’antichambre de l’élite (13% de plus que la saison dernière, le précédent record). Les salles de Pro B attirent ainsi en moyenne un tout petit peu moins de 2 500 spectateurs par rencontre. Avec son enceinte du CO’Met, Orléans est logiquement le très bon élève de la Pro B, et même de toute la LNB, avec 6 441 spectateurs en moyenne.