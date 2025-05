Vainqueur de Nanterre, Nancy fait un grand pas vers le play-in

Ce vendredi 2 mai à Gentilly, le SLUC Nancy, tombeur de Nanterre 92 (96-81) a fait un grand pas vers la qualification pour le play-in.

Nanterre s’accroche et tient tête au SLUC à la pause

Le sprint final est lancé. À trois journées de la fin de la saison régulière, le SLUC Nancy a réalisé une très belle opération en s’imposant à domicile face à Nanterre 92. Conscients de l’enjeu, les Lorrains ont rapidement pris les choses en main, s’appuyant notamment sur une très bonne défense.

Guidés par un bon Zacharie Perrin (12 points à 3/6 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives), les hommes de Sylvain Lautié, bien que pénalisés par de nombreuses fautes, ont tenu tête à des Nanterriens très accrocheurs. À l’issue d’un premier quart-temps disputé, le SLUC Nancy a conservé un léger avantage (28-27, 10′). Bien aidés par l’efficacité redoutable de la paire Chris Clemons (13 points à 5/10 aux tirs) – Isaiah Washington (14 points à 6/9 aux tirs) à longue distance, les Nancéiens sont rentrés aux vestiaires d’une courte tête (54-47, 20′).

Amini se montre

Devant à la pause grâce à une belle agressivité, le SLUC Nancy a dû faire sans son capitaine Antony Labanca, sorti sur blessure. Et malgré l’absence du capitaine sur le parquet, les Lorrains ont repris leur marche dès l’entame de la deuxième mi-temps.

Sous l’impulsion d’un Shevon Thompson toujours aussi impactant dans la raquette adverse (13 points à 6/8 aux tirs) et surtout d’un très bon Mohammad Amini (13 points à 4/4 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives), les locaux ont pris le large dans ce troisième quart-temps (68-54, 25′).

Repoussé à 10 points au terme d’un quart-temps toujours aussi accroché (79-69, 30′), Nanterre 92 n’aura jamais rien lâché dans cette rencontre. Et si le capitaine francilien Benjamin Sene (23 points à 9/12 aux tirs et 4 passes décisives) aura tout tenté pour ramener les siens, les locaux ont tenu bon et remporte un succès très important dans l’optique de la qualification pour le play-in. Avec 6 joueurs à plus de 10 points, le SLUC Nancy a régalé Gentilly.