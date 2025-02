Vainqueur de Saint-Quentin, l’ASVEL retrouvera l’AS Monaco

Dans le dur ces derniers temps (5 défaites consécutives), l’ASVEL a renoué avec le succès à l’occasion de la Coupe de France. Chez un adversaire qu’il connaît bien depuis plus d’une saison, Saint-Quentin, le club villeurbannais a connu une qualification plutôt aisée pour les quarts de finale de la coupe nationale.

Rendez-vous en quart de finale 🚀@LDLCASVEL affrontera @ASMonaco_Basket pour une place dans le dernier carré de la #CDFBasket ⚔️ 📲 + d'infos sur https://t.co/o0WzkjOw6y pic.twitter.com/h6pu2Iim2t — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) February 11, 2025

Le SQBB impuissant

Avec quasiment la totalité de son effectif, l’ASVEL a rapidement pris le dessus sur Saint-Quentin dans ce 1/8e de finale de Coupe de France. Après un bon début de match, Villeurbanne comptait déjà 14 points d’avance en début de 2e quart-temps, un écart conservé jusqu’à la mi-temps. Puis avec un 10-0 dès le retour des vestiaires, notamment l’oeuvre des 6 points de Shaquille Harrison, l’équipe de Pierric Poupet s’est définitivement envolée dans cette rencontre (22-46, 23′). Dans un soir sans grande adresse, à l’image de Jerome Robinson (7 points à 2/13 aux tirs), Saint-Quentin n’a jamais pu espérer revenir. Son ancien joueur Melvin Ajinça lui a en plus de cela fait mal, avec 14 points à 5/11 aux tirs.

Un Monaco – ASVEL pour la 3e année de suite

Ainsi, l’ASVEL s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France, rejoignant ainsi Monaco pour nous offrir une 3e année d’affilée cette affiche (après la finale 2023 et un 1/8e de finale en 2024).

L’ASVEL et Monaco vont d’ailleurs se rencontrer à de multiples reprises dans les semaines à venir. Fin mars et début avril, le club rhodanien et celui de la Principauté sont retrouveront pour des joutes en Betclic ELITE et en EuroLeague. Et les deux équipes sont également dans la même partie de tableau à la Leaders Cup, avec un affrontement possible en demi-finale dès ce week-end de la mi-février…