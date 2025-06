Val de Seine et l’ESMS Basket 40 en finale du Final Four de NM2

Val de Seine Basket et l’ESMS Basket 40 ont su tirer leur épingle du jeu dans un Final Four inédit à Tulle, où les quatre meilleures équipes de Nationale 2 se disputaient le titre. Les deux clubs ont signé de belles performances ce samedi pour rallier la finale.

Val de Seine dompte Souffelweyersheim

Dans la première demi-finale, Val de Seine a confirmé son incroyable ascension, deux ans seulement après avoir quitté la Nationale 3. Opposés à l’ASA Souffelweyersheim, les Franciliens ont rapidement imposé leur rythme grâce à l’impact d’Evariste Shonganya (22 points), intenable dans la raquette.

Privée de Maël Muller et Sylvain Sautier, l’ASA a dû s’adapter, misant sur l’audace de son duo Leicht-Usselmann (35 points, 7 rebonds, 5 passes) pour tenir tête aux Crocos. À la pause, Val de Seine menait d’une courte tête (43-39), porté par ses artilleurs Jeanne et Dogbe.

En deuxième période, même avec Shonganya ménagé, les leaders de la poule C ne relâchaient pas la pression. Dylan Gendrey prenait le relais, et l’écart grimpait à +7 (52-45, 13e). Les Alsaciens tentaient de revenir, notamment par Léo Schann (9 points), mais la défense des Franciliens tenait bon.

Le retour sur le parquet de Shonganya scellait le sort de la rencontre. Avec une contribution précieuse de chacun des neuf joueurs entrés en jeu, Val de Seine s’imposait logiquement 81-74.

L’exploit de l’ESMS Basket 40 contre Salon-de-Provence

L’ESMS Basket 40, représentant de l’union des villages de Soué, Montgaillard et Sarraziet dans les Landes, a de nouveau écrit une page de son histoire en battant les redoutables Tigres de Salon-de-Provence (67-64). C’est la première fois que le club participe au Final Four de NM2.

Face à une formation provençale qui tournait à 87 points de moyenne cette saison, les hommes d’Arnold Bouazza ont livré un combat acharné, poussés par un public venu en nombre.

« C’est un exploit, oui ! », a confié leur coach au micro de Planète_Basket_National. « On savait qu’on pouvait le faire si on mettait tous les ingrédients. Les gars ont été incroyables d’engagement physique et défensif. Laisser cette équipe à 64 points, c’est fort. »

Le technicien landais a également souligné l’apport de ses supporters et la capacité de ses joueurs à hausser leur niveau au bon moment : « Mes hommes ont été obligés de se surpasser pour rester dans le match. Nous l’avons fait, et même plus. »

Une finale inédite et savoureuse

Ce dimanche, Val de Seine et l’ESMS Basket 40 tenteront de décrocher le titre de champion de France de Nationale 2, succédant à Levallois. Entre-deux de la finale prévu à 15h30 à Tulle. Plus tôt, à 13h15, l’ASA Souffelweyersheim et Salon-de-Provence s’affronteront pour la troisième place.