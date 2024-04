Valériane Ayayi et Prague prennent la 3e place face à Mersin et Olivia Epoupa

Valériane Ayayi et l’USK Prague terminent sur une bonne note leur week-end de Final Four en ayant gagné le match de la 3e place face à Mersin et Olivia Epoupa (67-95). Grâce notamment à une énorme première période de l’ailière tricolore (15 de ses 21 points au total), le club de la capitale tchèque est ainsi parvenu à terminer sur le podium de l’édition 2024 de l’EuroLeague Féminine, après avoir terminé dernier à domicile l’année dernière.

Un joli duel entre Françaises, à l’avantage d’Ayayi

Si Valériane Ayayi (21 points, 8 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 27 minutes de jeu) est redescendue de son nuage en seconde période, elle a malgré tout été l’un des éléments majeurs du succès de l’USK ce dimanche. Avec une énorme réussite extérieure (11/20 à 3-points) et quasiment aucun point lâché sur la ligne de réparation (20/22), Prague a largement pris la mesure de Mersin, son bourreau en demi-finale du Final Four 2023.

Malgré tout, Olivia Epoupa a profité de cette dernière sortie européenne avec le club turc pour montrer une nouvelle fois son retour au premier plan (14 points, 7 rebonds et 4 interceptions en 25 minutes de jeu). Elle avait déjà été performante il y a deux jours malgré la défaite contre Fenerbahçe (13 points, 5 rebonds et 7 passes décisives).