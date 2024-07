Vers la disparation du Lille Métropole Basket, refusé en NM1

« C’est avec beaucoup de regrets teintés d’amertume que le Lille Métropole Basket vous informe que la FFBB a refusé l’engagement du club en NM1 pour la saison 2024-2025.

Il ne semble plus y avoir de place pour les RedGiants dans le basket français et la structure n’a désormais plus d’avenir.

Ce n’est pas une page de l’histoire du club qui se tourne mais bien un livre qui va se refermer.

La peine est immense, nos pensées vont à tous ceux qui nous ont toujours soutenu et sans qui cette histoire n’aurait pas été aussi palpitante et mémorable à la fois : bénévoles, supporters, abonnés, licenciés et dirigeants de l’association, partenaires publics et privés, staffs, speakers, joueurs, dirigeants.

Nous remercions chacun et chacune d’entre vous pour votre investissement et votre soutien quotidien qui ont fait de nos saisons des chemins que nous arpentions ensemble, toujours plus unis.

A JAMAIS REDGIANTS ✊ »