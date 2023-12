Victor Wembanyama discret lors de la nouvelle défaite des Spurs

Lors de la nouvelle défaite des San Antonio Spurs face aux Chicago Bulls (114-95), Victor Wembanyama a connu une reprise en douceur après son absence à Milwaukee, mardi, en raison d'une gêne à la cheville droite. Avec 22 minutes de temps de jeu, il a signé son plus petit total de points (7) en NBA.

Le calvaire continue pour les Spurs. Les Texans ont enchainé une 23e défaite en 27 matchs face aux Chicago Bulls (114-95), ce jeudi soir. Pas franchement inspirés, les Spurs n’ont pas mis le cœur et les tripes sur le terrain comme une équipe jeune et en quête de succès devrait le faire. C’est comme si les Texans s’étaient habitués à perdre au fil des rencontres. Dans un match pourtant à leur portée, Gregg Popovich et ses hommes ont fini par payer leur manque d’efficacité et leur jeu haché en attaque.

Son plus faible total de points en NBA

Victor Wembanyama, de retour après avoir manqué le match à Milwaukee, mardi (défaite 132-119) en raison d’une cheville droite douloureuse, a probablement livré son plus mauvais match depuis le début de saison. Souvent oublié, peu servi par ses coéquipiers, le Français de 19 ans a inscrit sept points, soit son plus petit total depuis ses premiers pas dans la grande ligue, capté 5 rebonds et délivré 5 passes décisives. « Même si trois jours sans jouer paraissent deux semaines, c’est ma première saison, mon corps s’adapte, nous devons être intelligents et penser sur du long terme », philosophie Wemby en conférence de presse.

Avec seulement 22 minutes de jeu, Victor Wembanyama a connu son deuxième plus faible temps de jeu. La nouvelle coqueluche du Frost Bank Center n’a pris que 8 tirs et inscrit ses premiers points qu’en deuxième mi-temps. « Il y a des matches comme ça où je ne dois pas forcer les choses, et essayer de faire jouer mes coéquipiers », souligne-t-il. « Je suis même prêt à sacrifier tous mes shoots si c’est pour le bien de mon équipe. » Prochain rendez-vous pour les Spurs face à Dallas et Luka Doncic, le 23 décembre.