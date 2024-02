« On continue d’avancer » : Victor Wembanyama et les Spurs proche de l’exploit contre le Magic d’Orlando

À toute allure, il a été le premier à sortir du tunnel pour prendre quelques shoots à quatre minutes du début de la deuxième période. Sous les encouragements de Guillaume Alquier, son préparateur physique personnel, Victor Wembanyama a ensuite regagné le banc une poignée de secondes avant tout le monde pour pour fermer les yeux, se (re)concentrer et se mettre dans sa bulle.

Visiblement marqué après la défaite frustrante contre les Wizards de Bilal Coulibaly (118-113), le natif du Chesnay (Yvelines) a d’ailleurs profité de sa journée de repos, mardi, pour s’évader quelques instants du basket et passer une partie de l’après-midi avec des enfants de l’école internationale de San Antonio, un établissement privé qui a reçu le label “France Éducation” délivré par le Ministère des Affaires Étrangères. En compagnie du maire de San Antonio, Ron Nirenberg, et de la consule générale de France au Texas, Valérie Baraban, la coqueluche du Frost Bank Center s’est laissé prendre au jeu lors d’un atelier d’arts plastiques.

« Jouer intelligemment plutôt que de se précipiter »

Cette petite parenthèse refermée, Victor Wembanyama était bien décidé à offrir une 11e victoire en 48 rencontres aux Spurs. Les Texans, privés de Keldon Johnson (coude) et de Zach Collins (cheville), s’en sont d’abord remis à un très énergique Jeremy Sochan, précieux mais parfois dans la précipitation (18 points à 8/13 aux tirs et 12 rebond mais 5 ballons perdus). À l’image d’une feinte de Devin Vassell (26 points à 8/18) pour faire danser Markelle Fultz, les Spurs jouaient bien plus intelligemment qu’en début de semaine. Le Magic d’Orlando, dont l’objectif est clairement de retrouver les playoffs après trois ans d’absence, ont totalement fait vriller les Spurs dans le troisième quart-temps avec un fatidique 17-0 (64-59, 27’ ; 81-49, 31’).

🎙️Victor Wembanyama après la défaite contre Orlando : « C’est sûr qu’on en tire plus de positif [que contre Washington] mais on apprend dans les deux cas. Une défaite reste une défaite. » pic.twitter.com/YDPbUYdsw1 — Théo Quintard (@TheoQuintard) February 1, 2024

Comptant jusqu’à 25 points de retard (66-91, 34’), les Spurs ont été battus dans l’envie, égarant des wagons de ballons en route (17, au final) pour permettre au Magic de scorer facilement en transition. Au courage, les Texans sont revenus à une possession grâce à un lay up de Jeremy Sochan dans le money time (99-96, 45’) et manquent de peu de réaliser un petit exploit face au Magic de Paolo Banchero (25 points, 9 rebonds, 7 passes), rookie de l’année 2023.

« On continue d’avancer », note Wemby, préférant voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide. « Même si une défaite reste une défaite, on en tire plus de positif que le revers contre Washington. J’imagine que c’est logique d’avoir des petites baisses [de régime], c’est pour cela qu’il faut compenser [dans d’autres aspects du jeu], il faut jouer intelligemment plutôt que de se précipiter. »

🎙️Victor Wembanyama après Orlando : « On continue d’avancer. J’imagine que c’est logique d’avoir des petites baisses [de régime], c’est pour cela qu’il faut compenser [dans d’autres aspects du jeu], il faut jouer intelligemment plutôt que de se précipiter. » pic.twitter.com/TRmNwG1DOJ — Théo Quintard (@TheoQuintard) February 1, 2024

Toujours aussi dissuasif en défense (5 contres), Victor Wembanyama a livré un match dans ses standards, avec 21 points à 7/15 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes et 3 ballons perdus sans toutefois faire basculer la rencontre pour les Spurs, battus de dix points (108-98).

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).