Victor Wembanyama va-t-il se faire détroner par Cooper Flagg ? Ce que pensent (vraiment) les fans NBA

Une hype démesurée autour de Cooper Flagg

À seulement 18 ans, Cooper Flagg est déjà considéré comme un phénomène. Après une saison exceptionnelle à Duke, où il a été nommé joueur national de l’année, il est pressenti pour être le premier choix de la draft 2025, probablement par les Dallas Mavericks . Son impact ne se limite pas au terrain : il a déjà signé des contrats de sponsoring pour un total de 28 millions de dollars (source : nypost.com)

Les fans des Mavericks, encore sous le choc du départ de Luka Dončić, voient en Flagg un nouveau messie. Sur Reddit, un supporter exprime son enthousiasme :

« Cooper Flagg est notre avenir. Je n’ai pas été aussi excité depuis des années. »

D’autres soulignent sa maturité et son éthique de travail irréprochable, le comparant déjà à des légendes de la NBA.

Wembanyama, déjà dépassé ?

Victor Wembanyama, de son côté, a connu une saison écourtée en raison d’une blessure, mais a tout de même mené la ligue en contres . Son impact défensif est indéniable, et il est déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA.

Cependant, certains fans commencent à se demander si la hype autour de Wemby n’était pas prématurée. Sur les réseaux sociaux, on peut lire :

« Cooper Flagg est un meilleur prospect que Victor Wembanyama. »

D’autres répliquent avec sarcasme :

« Donc Cooper va être le meilleur défenseur au monde dès le premier jour ? »

Le débat est lancé, et les opinions sont tranchées.

Un duel de générations

Au-delà des statistiques et des performances, ce duel entre Flagg et Wembanyama symbolise une nouvelle ère pour la NBA. Deux jeunes prodiges, chacun avec son style et son parcours, prêts à marquer l’histoire de la ligue.

Alors, qui prendra le dessus ? Les fans sont divisés, mais une chose est sûre : la NBA n’a jamais été aussi excitante.