[Vidéo] Demonte Harper (Elan Chalon) rappelle tout son talent à Limoges

Betclic ELITE - Pour son 2e match seulement avec l'Elan Chalon, Demonte Harper a profité de la réception de son ancienne équipe, Limoges, pour faire feu de tout bois au Colisée (24 points).

À 34 ans, Demonte Harper (1,95 m) n’a rien perdu de ses talents de scoreur. Arrivé à Chalon-sur-Saône mi-novembre après avoir quitté son club de Ness Ziona en raison de la guerre Israël-Hamas, le natif de Nashville n’a pas mis bien longtemps a signé une nouvelle performance de choix en Betclic ELITE. Pour son 2e match avec l’Elan et ses retrouvailles avec Limoges, l’arrière américain a compilé 24 points (9/14 aux tirs dont 5/6 à 3-points), 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre pour aucune perte de balle, le tout en seulement 20 minutes de jeu ! Joueur clé du club limougeaud lors de la saison 2021-22 (15,7 points à 46%, 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives), avec notamment C.J. Massinburg, Demonte Harper a ainsi joué un bien vilain tour à son ancienne équipe.

Retour en vidéo sur la performance de Demonte Harper contre Limoges :