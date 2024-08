[Vidéo] Furkan Korkmaz (Monaco) donne son avis sur la différence entre NBA et EuroLeague

Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) est l’une des recrues phares de l’AS Monaco pour la saison 2024-2025, avec son statut d’ex-joueur NBA. Actuellement en stage de préparation à Bormio en Italie avec ses nouveaux coéquipiers, le Turc s’est confié dans une vidéo tournée par son nouveau club.

L’occasion d’en savoir un peu plus sur celui qui a passé sept saisons en NBA chez les Philadelphie Sixers, nouvelle franchise de Guerschon Yabusele. En voici les meilleurs extraits.

« Tout le monde sait que je suis un bon shooteur. Je suis aussi un bon créateur pour mes autres coéquipiers. J’ai plusieurs atouts à montrer sur le terrain pour aider mes coéquipiers à s’améliorer offensivement. En défense, je pense aider l’équipe avec ma taille et mon QI défensif. Je pense que ce sera crucial pour nous de bien jouer des deux côtés du terrain. »

« C’est dur de rester dans la même équipe pendant 7 années. Ça n’a jamais été facile, mais j’avais de bons amis là-bas. La ville, les fans, tout était génial. J’ai vraiment de bons souvenirs. Mais après avoir joué longtemps en NBA, il faudra un temps d’adaptation pour l’EuroLeague et aussi pour le championnat de France. »

« Avec mon expérience acquise en NBA, je veux apporter mes compétences en EuroLeague. Je suis vraiment excité. C’est un défi mais on aime cela. En NBA, le jeu, c’est soit des lay-ups, des dunks ou des tirs à 3-points. En EuroLeague, je pense qu’on y arrive, mais il y a encore de grandes différences. Mais l’intensité en EuroLeague est vraiment très élevée. Il faut être concentre chaque jour, chaque match. Il n’y a pas d’excuses du genre « on fera mieux la prochaine fois ». Ça ne marche pas comme ça d’après ce que je comprends des coéquipiers et des coachs. »