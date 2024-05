[Vidéo] Le chantier de Mathias Lessort pour qualifier le Panathinaïkos en finale de l’EuroLeague

Mathias Lessort (2,06 m, 28 ans) a été l’un des grands artisans de la qualification du Panathinaïkos en finale de l’EuroLeague. En terminant meilleur marqueur et rebondeur de la demi-finale victorieuse contre Fenerbahçe (73-57), l’intérieur martiniquais a grandement contribué au retour en finale 14 ans après la dernière du club athénien.

Mathias Lessort pas « satisfait » de sa performance

Auteur de 17 points (6/10 de réussite aux tirs, 5/10 aux LFs), 10 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 31 minutes de jeu pour 20 d’évaluation, le Français n’était pourtant pas satisfait de sa performance après la rencontre. « Moi, je ne suis pas satisfait de ma perf’. J’ai eu beaucoup de pertes de balle (5). J’ai raté des tirs faciles pour moi. J’ai même raté des dunks. Je ne suis pas vraiment satisfait. Je suis content qu’on soit qualifiés. » Mathias Lessort voudra encore faire mieux en finale de l’EuroLeague face au Real Madrid et ses compatriotes français (Guerschon Yabusele, Vincent Poirier et Fabien Causeur), vainqueurs eux de l’Olympiakos.

