Mathias Lessort et le Panathinaïkos en finale de l’EuroLeague, 14 ans après !

Mathias Lessort et ses coéquipiers du Panathinaïkos Athènes étaient fins prêts quand la demi-finale du Final Four de l’EuroLeague 2024 contre le Fenerbahce Istanbul a démarré avec 25 minutes de retard. L’équipe d’Ergin Ataman a démarré la rencontre par un 12-0 et a conservé l’avantage tout le long, malgré le retour turc dans le deuxième quart-temps (38-36, 20′). Portée par Mathias Lessort – meilleur marqueur (17 points) et rebondeur (10 rebonds) de la rencontre – en deuxième mi-temps, le Panathinaïkos a creusé l’écart pour filer vers une victoire incontestée (73-57).

Une défense de fer pour Mathias Lessort et le Panathinaikos

Une victoire marqué par sa défense de fer (57 points encaissés, dont seulement 7 dans le dernier quart-temps). « C’est la clé pour nous, a estimé Mathias Lessort après la rencontre. On sait qu’on a une des meilleures défenses d’EuroLeague. Quand on garde une équipe en dessous de 70 points, 65 points, c’est dur pour l’équipe de nous garder en dessous de ce total là. La clé pour nous c’est de continuer à défendre dur. »

« Ils étaient plus eux mêmes que nous. Défensivement, on a été très bons, on n’a pas trop donné de points faciles. En attaque, malheureusement, nous étions horribles. On n’a pas bougé la balle. Quand on l’a fait, on n’a pas mis nos tirs. On était trop statique. Ce qu’on fait toute la saison, on ne l’a pas fait. C’est classique : quand c’est on fait un peu des choses individuellement », a regretté Sarunas Jasikevicius, qui a remercié ses joueurs. « Cela ne fait pas question que cette défaite fait mal, mais il faut se relever. »

C’est la première fois depuis 14 et son dernier titre acquis à Barcelone en 2011 que le Panathinaïkos atteint la finale de l’EuroLeague. Ce sera ce dimanche 26 mai contre le vainqueur de Real Madrid – Olympiakos Le Pirée.

