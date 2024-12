[Vidéo] Le gros duel entre Yabusele et Wembanyama

Guerschon Yabusele et Victor Wembanyama se sont affrontés pour la première fois sur les parquets de la NBA ce mardi 24 décembre. Si ce sont les Philadelphie Sixers du premier nommé qui l’ont emporté (111-106), les deux Français ont été au centre de l’attention, se livrant un formidable duel.

Ainsi, l’ancien joueur du Real Madrid a pu produire davantage qu’à l’accoutumée (17 points à 3/5 à 3-points, en plus de 4 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions en 32 minutes) en raison des expulsions en cours de rencontre de Joël Embiid et Andre Drummond. De son côté, « Wemby » a planté 26 points (dont 6/13 à 3-points), 9 rebonds et 4 passes décisives. À plusieurs reprises, les deux internationaux ont défendu ou attaqué l’un sur l’autre.

Retrouvez les meilleures actions de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) et Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) dans les tweets suivants.

YABU 🇫🇷 17 POINTS

4 REB

2 AST

4 STL

1 BLK Les @Sixers de @yabusele28 l'emportent 111-106 face aux Spurs ! pic.twitter.com/YinidtFQb9 — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2024