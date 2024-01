[Vidéo] Le nouveau chantier de Moustapha Fall (28 d’évaluation), injouable avant de retrouver Monaco

Depuis le banc de Milan, Ismaël Kamagate (1 rebond en 4 minutes de jeu) a pu observer ce qu’était un pivot dominant en EuroLeague. Exceptionnel en ce moment, à l’image de sa démonstration de Décines le 22 décembre, Moustapha Fall a réalisé un nouveau chantier face à l’Olimpia (79-74) avec son record de la saison, 28 d’évaluation en 22 minutes : 12 points à 100%, 6 rebonds, 6 passes décisives et 1 contre (décisif, sur Giordano Bortolani, à +3 à 89 secondes du buzzer).

Quatrième meilleur passeur de la soirée

Ses 6 offrandes distribuées constituent le plus haut total de la rencontre, et même le quatrième de la soirée en EuroLeague (derrière Paris Lee, Milos Teodosic et Mike James). « J’essaye juste d’être le moins égoïste possible », a souligné l’international français au micro d’EuroLeague TV après coup. « C’est notre philosophie. On veut toujours bouger le ballon et trouver le joueur ouvert donc c’est ce que je m’évertue à faire. De plus, je sais que la défense est la priorité pour notre coach. Il est évident que je suis grand et que je bouge bien donc je fais de mon mieux pour aider tout le monde dans ce secteur aussi. »

Auteur d’un début de saison timide (6,8 d’évaluation lors des quatre premiers matchs), en forme de vestige d’une Coupe du Monde déprimante à Jakarta, Moustapha Fall n’est depuis descendu qu’une seule fois sous la barre des 10 d’évaluation depuis. Il tourne même à une moyenne effarante de 22,4 sur les cinq dernières rencontres de l’Olympiakos. De mauvaise augure pour son ancien club, l’AS Monaco, avant les retrouvailles jeudi au Pirée…