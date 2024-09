[Vidéo] Le premier panier d’Evan Fournier sous ses nouvelles couleurs de l’Olympiakos en préparation

Après un premier match axé sur la distribution (8 passes décisives mais 0 point), Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) a enfin ouvert son compteur avec l’Olympiakos. Titulaire au poste 3 entre Tyler Dorsey et Sasha Vezenkov pour son deuxième match de préparation face à Bologne, le n°94 tricolore a marqué 5 points à 2/7 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 18 minutes. Il était parfois en vis-à-vis direct avec un certain Isaïa Cordinier, qui a lui marqué 10 points en sortie de banc. Mais c’est tout de même l’Olympiakos qui l’a emporté 78-66 à l’International Basket Tournament de Crete.

Fournier continue de s’acclimater au basket européen, après 12 saisons passées en NBA. Son premier panier sous ses nouvelles couleurs, et ce n’est pas un hasard, est un tir à 3-points, le premier de l’équipe hier soir. La ligne extérieure étant plus proche en Europe qu’aux États-Unis, cela pourrait vite devenir une habitude. Le natif de Charenton, qui avait dit vouloir « vivre quelque chose de fort, des émotions, dans un endroit où c’est le feu » en signant à l’Olympiakos, devra attendre pour marquer ses premiers points en match officiel. Ce sera peut-être le 28 septembre en Super Cup grecque contre Peristeri. Ou quelques jours plus tard, lors de son entrée en lice en EuroLeague contre Fenerbahçe.