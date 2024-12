[Vidéo] Les 10 contres de Victor Wembanyama contre Portland

Une fois n’est pas coutume, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a encore marqué l’histoire cette nuit. L’ancien Metropolitan est devenu le sixième joueur de l’histoire à réussir un match avec 30 points et 10 contres, le premier depuis 15 ans. Et bien sûr le plus jeune. Cette fois, ce sont les Trail Blazers de Portland qui ont fait les frais de la force de dissuasion du finaliste du DPOY l’année dernière, qui a contré pas moins de sept joueurs différents en 30 minutes. Ce dernier s’est même permis un contre sur un tir à 3-points. « J’imagine que les adversaires commencent à se rendre compte de certaines choses » a-t-il souri en conférence de presse après le match.

Avec 3,8 réjections de moyenne cette saison, le prodige français est de loin le meilleur contreur de la ligue. Ce qui en fait, entre autres, le favori pour remporter le trophée de Défenseur de l’année en fin de saison. En moins de 100 matchs en NBA en carrière, Wembanyama a déjà réussi 12 fois à placer plus de sept contres en un match, et 2 fois dix. Il repousse les limites du réel chaque jour. Voici en vidéo ses dix contres de la nuit, une performance individuelle marquante qui a largement influé sur la victoire des Spurs contre les Blazers (114-94) :