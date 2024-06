[Vidéo] Lou Lopez Sénéchal marque enfin ses premiers points en carrière… au buzzer

Il aura fallu attendre le huitième match pour que Lou Lopez Sénéchal marque enfin son premier panier en WNBA. Après une première saison blanche en 2022-23, Lou Lopez Sénéchal (1,85 m, 26 ans) vit une saison rookie compliquée en 2023-24.

Avec ses Dallas Wings, elle ne récupère que des miettes de temps de jeu. Elle n’a jamais joué plus de 6 minutes en match, et même souvent 2 minutes ou moins, notamment dans des fins ou débuts de quart-temps. À chaque fois sur des courtes séquences où elle n’a pas le temps d’avoir un impact. Difficile de véritable lancer sa carrière en WNBA dans ces conditions. Ce premier panier est donc un vent de fraîcheur pour la native de Guadalajara (Mexique), mais qui a grandi en France.

D’autant que celui-ci est venu dans des circonstances exceptionnelles. Alors que ses Dallas Wings perdaient de 15 points face au Seattle Storm (défaite 84-92 au final), la coach Latricia Trammell a fait rentrer Lopez Sénéchal et une de ses coéquipières à… 2,7 secondes du coup de sifflet final. À peine le temps de prendre un tir casquette, ce que la Franco-mexicaine s’est empressée de faire. Et avec brio. Puisque après une feinte et un dribble, elle a pris sa chance à 3-points sur un tir en mouvement difficile, qui est rentré au buzzer. De quoi montrer ses talents de shooteuse élite, elle qui a dépassé les 40% à 3-points lors de ses trois dernières saisons en NCAA.

Lopez Sénéchal se souviendra longtemps de son premier panier dans l’élite du basket mondial. Même s’il était anodin au vu du scénario du match. Reste à espérer que celui-ci sera annonciateur de bonnes choses pour la suite. Les Dallas Wings étant actuellement l’avant-dernier bilan de WNBA avec 3 victoires pour 8 défaites, le coaching staff pourrait tenter de nouvelles choses dans la rotation. En faisant notamment appel plus souvent à la n°5 de la Draft WNBA 2023.

meaningless shot garbage time i don’t care i’m pushing my agenda LOU LOPEZ SENECHAL IS AN ELITE SHOOTER and she needs to PLAY and the coaching staff needs to manufacture threes for her when she’s on the floor!!!!!!!! pic.twitter.com/oyaqMY46Xy

— praetorian jack (furiosa boyfriend) (@SnackPr0tein) June 14, 2024