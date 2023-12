[Vidéo] Mike James (28 points) adore jouer le Bayern Munich

EuroLeague - Pour retrouver la victoire après la déroute face au Panathinaïkos, Monaco a pu compter, une nouvelle fois, sur un très bon Mike James, auteur de 28 points en Bavière.

La saison de Mike James en EuroLeague est pour le moment d’une rare constance. Encore une fois, face au Bayern Munich, la star monégasque a livré une prestation de haut-vol au tir pour aider Monaco à renouer avec la victoire en EuroLeague (80-91). Le club de la Principauté, qui restait sur 3 défaites en 4 rencontres avant sa victoire en terre bavaroise, a notamment pu compter sur les 28 points de son meneur (9/14 de réussite aux tirs et 8/10 aux lancers-francs) et ses 7 fautes provoquées. Après avoir déjà dépassé la barre des 25 points à deux reprises la saison dernière face à ce même Bayern Munich (26 et 28), Mike James a réitéré cela dans son jardin munichois. Ce dernier a presque éclipsé le record en carrière en EuroLeague de l’arrière Sylvain Francisco (21 points), instigateur de la tentation de retour du Bayern.

Retour en vidéo sur sa performance ci-dessous.