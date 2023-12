Face au Bayern Munich, Monaco a appris de ses erreurs

EuroLeague - Après le traumatisme de la défaite face au Panathinaïkos en début de semaine, Monaco a corrigé le tir face au Bayern Munich (80-91). Malgré le coup de chaud de Sylvain Francisco en deuxième période, la Roca Team a su rester calme cette fois-ci.

« Il fallait savoir passer à autre chose. » Si facile à dire, bien difficile à appliquer. Elie Okobo a pourtant su joindre les actes à la parole ce vendredi soir. Acteur malheureux du traumatisme monégasque face au Panathinaïkos, critiqué pour sa tentative infructueuse lancer-franc raté et ses errements défensifs face aux Grecs, l’arrière et ses coéquipiers ont su relever la tête face au Bayern Munich. En totale maîtrise en première période (31-46), les Monégasques ont su laisser passer l’orage bavarois et les éclairs de Sylvain Francisco pour renouer avec la victoire (80-91).

Développement à venir.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre