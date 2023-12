« Il va falloir qu’on se parle pour avancer » ; Monaco coupable d’un relâchement en défense

EuroLeague - Monaco a perdu 91-90 contre le Panathinaikos Athènes ce mercredi 20 décembre, après avoir encaissé 35 points dans le dernier quart-temps.

Monaco a perdu un deuxième match de suite en EuroLeague. Après sa défaite sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul, la Roca Team s’est inclinée 91 à 90 à domicile contre le Panathinaikos Athènes sur un 3-points au buzzer de Marius Grigonis.

Les Monégasques ont été coupables d’un gros relâchement en défense après avoir été largement en tête (60-45, 25′). Ils ont encaissé 35 points sur le dernier quart-temps. C’est déjà la troisième fois que les champions de France en titre perdent à domicile cette saison en EuroLeague.

« Nous avons perdu tactiquement ce match, regrette l’entraîneur Sasa Obradovic. À Valence lors de la première journée, c’était un peu la même chose. Grâce à nos erreurs, ils ont pu scorer sur des points faciles. Si on laisse en vie l’adversaire quand nous avons en face ce genre d’équipe, ça ne pardonne pas. Sloukas, Vildoza, Grigonis, ils peuvent marquer n’importe quand. Défensivement, nous n’avons pas fait les stops qu’il fallait. Il n’y a qu’à voir le quatrième quart-temps. »

« Le lancer manqué d’Elie ? C’est ma décision oui »

Toutefois, Monaco était encore en bonne position de remporter le match à 2,5 secondes de la fin. Elie Okobo venait de donner l’avantage aux siens en marquant un panier plus la faute. Afin de ne pas laisser les Grecs avoir droit à un bon dernier tir, l’arrière a fait le choix de manger son lancer franc. Hélas, le Bordelais n’a touché que le plexiglas, permettant au Pana de prendre un dernier temps-mort et de devenir en zone avant.« C’est ma décision oui », a confirmé Sasa Obradovic, qui s’attendait certainement à ce que son joueur parvienne à toucher le cercle.



"Are you free this Christmas?" "No, sorry, I'm spending it with my boyfriend 😊" pic.twitter.com/bqUDjPcJFg — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2023

« On ne peut pas continuer comme ça »

« C’est avant cette fin de match qu’on perd, rappelle toutefois Petr Cornelie, auteur de 2 points ce mercredi 20 décembre. C’est vraiment un peu con comme défaite. On doit tous se remettre en question individuellement et dans les attitudes. Cela ne doit pas arriver. On ne pouvait pas les laisser revenir comme ça. Il va falloir qu’on se parle pour avancer, car on ne peut pas continuer comme ça. » Et avant le déplacement à Munich, où l’AS Monaco affronte le Bayern ce vendredi 22 décembre pour la 16e journée de l’EuroLeague.