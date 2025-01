[Vidéo] Nathan Soliman (15 ans) épate encore en NM1 : une nouvelle dimension en 2025 ?

À seulement 15 ans, Nathan Soliman est l’un des joueurs en forme de Nationale 1. Depuis le début de l’année 2025, le prospect du Pôle France tourne à 14,8 points et 6,4 rebonds pour 18,6 d’évaluation de moyenne (sur cinq matchs).

Sa dernière sortie n’a pas échappé à la règle. Alors que l’INSEP l’a emporté (74-70 contre Toulouse), le fils de Williams Soliman a compilé 17 points à 7/10, 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres pour 26 d’évaluation en 30 minutes.

6’7’’ Wing prospect Nathan Soliman (2009) 🇫🇷 is playing at Pôle France (INSEP) is the futur french Kevin Durant. Against Toulouse (French pro team)

17 points

7 rebounds

3 blocks

Nathan is projected as a future No. 1 pick, and against Toulouse, he showed why. He shot 100%… pic.twitter.com/Y7G8taPPJD

— Scouting lab (@scouting_lab) January 29, 2025