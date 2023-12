[Vidéo] Quand David Holston bat le record de la saison à l’évaluation

Betclic ÉLITE - En atteignant la barre du 37 d'évaluation, David Holston a battu le record de la saison à Roanne. Retrouvez ses highlights en vidéo.

Écarté du All-Star Game pour la première fois depuis l’édition 2017, David Holston a répondu avec une performance exceptionnelle à Roanne (105-92). Le lutin dijonnais a signé le record de la saison à l’évaluation (37), une longueur devant Shevon Thompson un soir d’exploit nancéien devant Monaco.

À Vacheresse, l’ancien MVP a compilé 33 points à 11/16 (dont 9/13 à trois points), 3 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 33 minutes. De quoi écœurer la Chorale… « Quand on a Holston qui à la fin, est encore là à porter son équipe », soupirait Jean-Denys Choulet, interrogé par Le Bien Public. « 33 points, 6 passes… C’est respectable et prodigieux, il faut reconnaitre les choses : s’il n’est pas là, ils ne gagnent jamais. Chapeau Monsieur Holston. »