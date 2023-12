La réponse du patron : David Holston signe la meilleure performance de la saison et abat Roanne !

Betclic ÉLITE - Écarté d'un All-Star Game pour la première fois depuis l'édition 2017, David Holston a réagi en battant le record de la saison à l'évaluation (37). Dans le sillage de son meneur star, la JDA Dijon a décroché une grosse victoire à Roanne (105-92).

Était-il vexé ? Depuis la saison 2017/18, David Holston n’avait jamais raté une édition du All-Star Game, portant la JDA Dijon sur ses épaules saison après saison. Or, mercredi, son nom n’a pas fait partie de la discussion et il n’y a aucun scandale à le voir tenu écarté de la fête de Bercy tant son début d’exercice a été poussif, mis à part sa bouffée de chaleur lors du derby bourguignon (34 points). Mais l’ancien MVP avait visiblement quelque chose à prouver, ou du moins un statut à rappeler. Alors à Vacheresse, il a enfilé ses habits de gala pour briller comme aux plus belles heures, écoeurant à lui seul la défense roannaise pour terminer avec 33 points à 11/16 (dont 9/13 à trois points), 3 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions en 33 minutes. Pour 37 d’évaluation, record de la saison battu en Betclic ÉLITE. La tournée du patron !

La folle soirée de David Holston 🔥💯 33 PTS

6 AST

37 EVAL Et une grosse win contre Roanne ✅✅@jdadijonbasket x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/rcT7ZSEAne — SKWEEK (@skweektv) December 2, 2023

Dans son sillage, c’est toute la JDA Dijon qui a affiché un visage complètement métamorphosée dans la Loire. L’équipe de Nenad Markovic était auparavant la pire attaque de Betclic ÉLITE avec 74,4 points par match ? Elle a passé 105 unités à la défense ligérienne. Elle était auparavant la deuxième plus faible équipe du championnat à trois points (29,8%), simplement sauvée de la dernière place par Saint-Quentin ? Elle a terminé avec un incroyable 17/26 derrière la ligne majorée, dont 9/13 pour Holston, donc, ou 5/5 pour Giovan Oniangue, qui avait parfaitement lancé la JDA avec un 4/4 dès le premier quart-temps.

Lors d’un duel entre deux équipes à 5v-8d, ce sont donc les Dijonnais qui ont pris leurs distances avec la zone rouge, engrangeant une troisième victoire en cinq rencontres de Betclic ÉLITE. Il aura simplement manqué un peu de maîtrise à la JDA, toujours capable de prendre ses distances avec la Chorale mais jamais en mesure de les conserver. En réaction constante, avec notamment 20 points de Jordan Tucker, les hommes de Jean-Denys Choulet sont notamment revenus d’un -17 en deuxième mi-temps (de 48-65 à 74-77), mais il aura toujours manqué le petit quelque chose pour définitivement passer devant. Ou plutôt, le petit quelque chose s’appelait David Holston…