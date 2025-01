[Vidéo] Quand Mathias Lessort repart s’entraîner 15 jours après sa fracture du péroné

Mathias Lessort a déjà remis les pieds sur un parquet. Si il ne reviendra pas à la compétition avant la mi-avril, suite à sa fracture du péroné contracté le 19 décembre, l’international français a pourtant déjà repris le chemin de l’entraînement.

Sur une vidéo, on le voit s’entraîner individuellement sur le parquet de l’OAKA avec quelqu’un, assis sur une chaise, la jambe dans le plâtre, en train d’effectuer des dribbles. « Je reviendrai plus fort que jamais », disait-il sur X quelques heures après sa terrible blessure. Cela ne fait aucun doute que le Martiniquais, récemment prolongé jusqu’en 2028 par le Panathinaïkos, va tout faire pour.

Just a few weeks after Mathias Lessort suffered the gruesome injury, he is already working on his game 🙏 pic.twitter.com/BqUH0YkYnY

— BasketNews (@BasketNews_com) January 3, 2025