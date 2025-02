Villeneuve d’Ascq accroche sa place en demi-finales de l’EuroCup après un nul tendu face au Besiktas

Villeneuve d’Ascq a validé son billet pour les demi-finales de l’EuroCup féminine, ce jeudi soir, en accrochant le nul face au Besiktas Istanbul (81-81). Fortes de leur avantage de 19 points acquis à l’aller, les Guerrières de l’ESBVA-LM ont pourtant connu une soirée éprouvante, bousculées par une équipe turque pourtant privée de plusieurs de ses stars.

Un début de match parfait, puis l’ascenseur émotionnel

Dans un Palacium plein à craquer, Villeneuve d’Ascq entame la rencontre de la meilleure des manières. Portées par l’ambiance, les Nordistes prennent rapidement le contrôle (9-1, 2e) face à un Besiktas qui est venu sans ses stars Dana Evans et Temi Fagbenle. Mais la dynamique s’inverse brutalement. Les joueuses de Maxime Bézin encaissent un terrible 0-15 et voient les visiteuses prendre les devants (14-21). A la fin du premier quart-temps, le Besiktas a déjà réduit une bonne partie de son retard avec un avantage de 12 points (18-30).

Sous pression face à des Turques soutenues par un kop bruyant venu de Belgique, l’ESBVA-LM déjoue totalement. Entre pertes de balles (10 à la pause) et fautes évitables, les Guerrières peinent à trouver leur rythme et voient leur avance de l’aller fondre dangereusement (24-39).

Le réveil avant la mi-temps

Heureusement, Shavonte Zellous (19 points) et Aminata Gueye (17 points) sonnent la révolte en fin de deuxième quart. Les Nordistes retrouvent un peu de mordant et grignotent leur retard pour rentrer aux vestiaires avec seulement six points à combler (45-51). « On a su se relever de notre premier quart-temps raté et bien finir la rencontre », a expliqué Marie Paule Foppossi dans La Voix du Nord.

Alexis Peterson en feu, Villeneuve d’Ascq tient bon

Le troisième quart est marqué par un duel intense entre Alexis Peterson (25 points) et Shavonte Zellous. La meneuse américano-allemande de Besiktas multiplie les actions de classe et redonne 9 longueurs d’avance à son équipe (64-73). Mais malgré cette pression constante, Villeneuve d’Ascq ne lâche rien et garde un œil sur l’essentiel : les 19 points de l’aller sont encore là pour respirer.

L’énergie déployée par Besiktas commence à peser lourd sur un effectif réduit. Villeneuve d’Ascq en profite dans les dix dernières minutes, revenant à une possession grâce à un tir primé de Marie-Paule Foppossi. Haley Peters et Aminata Gueye se relaient pour faire repasser les Guerrières devant à deux minutes du terme. Si l’ancienne joueuse d’Angers et Basket Landes Peterson continue son festival, Villeneuve d’Ascq arrache finalement le nul (81-81) et valide sa qualification pour les demi-finales de l’EuroCup.

Bézin et Foppossi savourent et respirent

Au micro de La Voix du Nord, Maxime Bézin a salué la combativité de ses joueuses malgré une entame ratée : « Le mérite des Guerrières, c’est d’avoir su garder leur sang-froid et leur calme. Il faut aussi mettre ça à leur crédit. » Une qualification arrachée dans la douleur, mais précieuse pour l’ESBVA-LM qui poursuit son parcours européen, avec une demi-finale à venir contre Sopron, qui a sorti le BLMA.