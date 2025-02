L’ASVEL Féminin domine Gérone et s’invite dans le dernier carré de l’EuroCup

L’ASVEL Féminin poursuit son superbe parcours européen. Après avoir éliminé Galatasaray en huitièmes de finale, les joueuses de Yoann Cabioc’h ont récidivé face à Gérone, actuel dauphin du championnat espagnol. Portées par une défense redoutable et une Dominique Malonga intouchable dans la raquette, les Lyonnaises ont surclassé leurs adversaires (72-51) pour filer en demi-finales, où elles défieront une autre formation espagnole, celle de Ferrol.

Une entame idéale pour effacer le retard

Battues de cinq points à l’aller (77-72), les Lionnes n’ont pas attendu pour remettre les pendules à l’heure. Bien en place défensivement et ultra-efficaces offensivement, elles ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Juste Jocyte a allumé la première mèche à longue distance avant que Dominique Malonga n’impose sa puissance dans la raquette.

En moins de dix minutes, l’écart était déjà creusé (20-11). Gérone, pourtant habituée aux joutes européennes, peinait à trouver des solutions face à la défense agressive et bien en place de l’ASVEL.

Malonga en leader, Jocyte en soutien de luxe

Dominique Malonga a une nouvelle fois montré qu’elle est bien plus qu’un espoir du basket français. Précieuse dans la peinture, dominante au rebond et impeccable dans la finition, la jeune intérieure a compilé 18 points, 14 rebonds et 3 passes décisives. Une performance XXL qui a mis Gérone sous l’eau dès la première mi-temps.

À ses côtés, Juste Jocyte a parfaitement tenu son rôle de détonatrice offensive. L’arrière lituanienne a ajouté 15 points, 5 rebonds et 5 passes décisives à la belle copie collective de son équipe.

Une défense de fer pour maîtriser Gérone

C’est surtout défensivement que l’ASVEL a frappé fort. En limitant Gérone à 51 petits points, les Lyonnaises ont étouffé les Catalanes, incapables de mettre en place leur jeu offensif. La clé ? Un énorme travail collectif sur les duels intérieurs face à Bibby et Mack, et une vraie solidarité sur les aides et les fermetures au rebond.

« On avait un plan de jeu clair et on l’a respecté à la lettre », confiait Malonga au Progrès après la rencontre. « On voulait les priver de ballons faciles et contrôler la bataille du rebond. Toute l’équipe a répondu présente. »

Cap sur Ferrol pour une place en finale

Grâce à ce succès éclatant, l’ASVEL Féminin s’offre une place dans le dernier carré de l’EuroCup. En demi-finales, les Lionnes croiseront la route de Ferrol, autre club espagnol. Le match aller se jouera en Galice le mercredi 6 mars, avant une manche retour au Palais des Sports de Gerland le 13 mars. De quoi espérer un nouvel exploit devant leur public.