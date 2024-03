Villeneuve d’Ascq et Bourges assurent, Landerneau gagne encore

Villeneuve d’Ascq, Bourges, Landerneau et Tarbes se sont imposés ce samedi 2 mars pour la 18e journée de la Ligue Féminine de Basket (LFB).

Entre deux matches de quarts de finale d’EuroLeague, Villeneuve d’Ascq s’est imposé 72 à 64 contre une accrocheuse équipe de Charnay. Rachid Méziane n’a pas pu réellement faire tourner puisque Janelle Salaün (30 minutes), Kennedy Burke (25 minutes), Shavonte Zellous (28 minutes) ou encore Caroline Hériaud (27 minutes) et Kariata Diaby (25 minutes) ont du beaucoup joué. Néanmoins, avec ce 15e succès l’ESBVA-LM reste en tête du classement (15 victoires et 3 défaites) devant Bourges.

Les Berruyères ont elles gagné 100 à 85 au Prado face à La Roche Vendée avec une marque bien répartie (sept joueuses entre 11 et 16 points). Plus loin au classement, Tarbes verrouille sa sixième place en rééquilibrant son bilan (9 victoires et 9 défaites) suite à son succès sur les Flammes Carolo (69-63). Les deux jeunes Dominique Malonga (16 points et 9 rebonds) et Carla Leite (18 points) se sont encore illustrées.

Enfin, Landerneau poursuit sa belle dynamique. L’équipe d’Amy Okonkwo (25 points) a enregistré sa sixième victoire lors de son succès contre Saint-Amand (72-64).

Les affiches de dimanche 3 mars :